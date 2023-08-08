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В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр

7 августа в Steam начался Фестиваль визуальных новелл. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр
© TELLTALE GAMES

Интересные предложения на Фестивале визуальных новелл:

  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 985 рублей (- 66%)
  • STEINS;GATE 0 — 552 рубля (- 60%)
  • STEINS;GATE — 414 рублей (- 60%)
  • Tails Noir — 93 рубля (- 80%)
  • Ken Follett's The Pillars of the Earth — 79 рублей (- 90%)
  • The Life and Suffering of Sir Brante — 239 рублей (- 60%)
  • Season: A Letter to the Future — 616 рублей (- 30%)
  • Her Story - 77 рублей (- 80%)

Фестиваль визуальных новелл продлится 20:00 мск 14 августа. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатный аватар для своего профиля Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

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