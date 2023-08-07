Red Dead Redemption перестала быть эксклюзивом двух консолей

Студия Rockstar Games анонсировала выпуск оригинальной версии Red Dead Redemption 2010 года выпуска для консолей предыдущего поколения Nintendo Switch и PlayStation 4. Трейлер опубликован на YouTube.

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Игра выйдет 17 августа 2023 года, спустя более чем 13 лет после релиза оригинальных версий. Физические издания поступят в продажу на два месяца позже, 13 октября.

Версия будет включать новые поддерживаемые языки, в том числе и русский. Стоимость игры составит $50 (около 4,8 тыс. руб. по текущему курсу). В новую версию войдет и дополнение Undead Nightmare.

В комментариях многие поклонники студии выразили разочарование анонсом, так как ожидали увидеть не выпуск оригинальной игры, а полноценный ремейк проекта с улучшенной графикой и переработанными механиками.

Впервые Red Dead Redemption, экшн-вестерн о жизни бывшего уголовника Джона Марстона, вышел в мае 2010 года. С тех пор игра была эксклюзивом двух консолей — PlayStation 3 и Xbox 360.

Тем не менее из-за наличия у консолей Microsoft обратной совместимости версию для Xbox 360 позже сумели запустить и на более современных приставках компании.