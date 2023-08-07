Ремастер Red Dead Redemption выйдет уже 17 августа на русском языке

Rockstar выпустила трейлер переиздания культовой Red Dead Redemption. Из небольшого ролика стало ясно, что ремастер поступит в продажу в том числе на Nintendo Switch, а случится это уже 17 августа. Судя по всему, проект также доберётся и до остальных платформ, однако на сайте Rockstar Games значится только Switch и PS4.

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Отмечается, что игра также будет переведена на русский язык. Интересно, что сама Rockstar не называет грядущий проект ремастером: судя по всему, в ней не будет никаких графических изменений.

Слухи о переиздании оригинальной Red Dead Redemption ходили последние пару лет, однако после релиза провального ремастера GTA: The Trilogy они поутихли. Спустя полтора года они возобновились с новой силой, таким образом став реальностью.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo UK. Права на видео принадлежат Rockstar Games.