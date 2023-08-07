$94.81+1.03103.84+1.31

Ремастер Red Dead Redemption выйдет уже 17 августа на русском языке

Rockstar выпустила трейлер переиздания культовой Red Dead Redemption. Из небольшого ролика стало ясно, что ремастер поступит в продажу в том числе на Nintendo Switch, а случится это уже 17 августа. Судя по всему, проект также доберётся и до остальных платформ, однако на сайте Rockstar Games значится только Switch и PS4.

Ремастер Red Dead Redemption выйдет уже 17 августа на русском языке
© Чемпионат.com

Отмечается, что игра также будет переведена на русский язык. Интересно, что сама Rockstar не называет грядущий проект ремастером: судя по всему, в ней не будет никаких графических изменений.

Слухи о переиздании оригинальной Red Dead Redemption ходили последние пару лет, однако после релиза провального ремастера GTA: The Trilogy они поутихли. Спустя полтора года они возобновились с новой силой, таким образом став реальностью.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo UK. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Red Dead Redemption — вестерн от Rockstar Games, создателей GTA. Игра вышла в 2010 году и стала одной из лучших игр позапрошлого поколения консолей, однако в улучшенном виде до современных платформ она так и не добралась.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости