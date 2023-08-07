Авторы российской игры «Смута» предложили геймерам выбрать, где будет дом боярина

Разработчики российской ролевой игры «Смута» из студии Cyberia Nova показали подписчикам сообщества ВКонтакте новые скриншоты проекта.

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Авторы представили изображения строений и пейзажи, а также предложили выбрать в комментариях, где лучше расположить дом боярина — в лесу или рядом с рекой.

Ранее глава выделившего деньги на разработку «Смуты» Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что релиз игры намечен на начало 2024 года — при этом точная дата выхода пока не называется.

CYBERIA NOVA

CYBERIA NOVA