Авторы российской игры «Смута» предложили геймерам выбрать, где будет дом боярина
Разработчики российской ролевой игры «Смута» из студии Cyberia Nova показали подписчикам сообщества ВКонтакте новые скриншоты проекта.
Авторы представили изображения строений и пейзажи, а также предложили выбрать в комментариях, где лучше расположить дом боярина — в лесу или рядом с рекой.
Ранее глава выделившего деньги на разработку «Смуты» Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что релиз игры намечен на начало 2024 года — при этом точная дата выхода пока не называется.
CYBERIA NOVA
CYBERIA NOVA
Сейчас «Смута» находится в активной стадии разработки. Вместе с этим авторы проекта часто выпускают блоги и делятся деталями работы — например, в конце июля Cyberia Nova представила новые кадры геймплея российской RPG.
Чемпионат.com: главные новости