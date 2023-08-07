В Ереване пройдёт крупный турнир BetBoom DACHA по Dota 2 с призовым $ 250 тыс.

Русскоязычная студия FISSURE анонсировала проведение глобального турнира BetBoom DACHA по Dota 2. Призовой фонд ивента составит $ 250 тыс.

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Соревнования пройдут в два этапа. Онлайн-стадия намечена на 7–13 августа, восемь команд из России и Европы разыграют путёвку в финальную часть турнира.

Вторая часть BetBoom DACHA по Dota 2 состоится с 10 по 16 сентября, после квалификаций к The International 2023. Матчи пройдут в Ереване в студийном формате (без участия зрителей).

Участники онлайн-стадии BetBoom DACHA по Dota 2:

Virtus.pro (Россия);

One Move (Россия);

Nigma Galaxy (Европа);

Luna Galaxy (Европа);

Level UP (Европа);

KZ Team (Европа);

Nemiga Gaming (Беларусь);

The Alliance (Швеция).

Участники финальной стадии BetBoom DACHA по Dota 2:

Team Spirit (Россия);

BetBoom Team (Россия);

9Pandas (Россия);

Gaimin Gladiators (Европа);

Team Aster (Китай);

beastcoast (Перу);

приглашённая команда (будет названа позднее);

победитель онлайн-стадии.