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В Ереване пройдёт крупный турнир BetBoom DACHA по Dota 2 с призовым $ 250 тыс.

Русскоязычная студия FISSURE анонсировала проведение глобального турнира BetBoom DACHA по Dota 2. Призовой фонд ивента составит $ 250 тыс.

В Ереване пройдёт крупный турнир BetBoom DACHA по Dota 2 с призовым $250 тыс.
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Соревнования пройдут в два этапа. Онлайн-стадия намечена на 7–13 августа, восемь команд из России и Европы разыграют путёвку в финальную часть турнира.

Вторая часть BetBoom DACHA по Dota 2 состоится с 10 по 16 сентября, после квалификаций к The International 2023. Матчи пройдут в Ереване в студийном формате (без участия зрителей).

Участники онлайн-стадии BetBoom DACHA по Dota 2:

  • Virtus.pro (Россия);
  • One Move (Россия);
  • Nigma Galaxy (Европа);
  • Luna Galaxy (Европа);
  • Level UP (Европа);
  • KZ Team (Европа);
  • Nemiga Gaming (Беларусь);
  • The Alliance (Швеция).

Участники финальной стадии BetBoom DACHA по Dota 2:

  • Team Spirit (Россия);
  • BetBoom Team (Россия);
  • 9Pandas (Россия);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Team Aster (Китай);
  • beastcoast (Перу);
  • приглашённая команда (будет названа позднее);
  • победитель онлайн-стадии.

Матчи турнира можно посмотреть на канале студии FISSURE на Twitch.

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