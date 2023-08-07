В Ереване пройдёт крупный турнир BetBoom DACHA по Dota 2 с призовым $ 250 тыс.
Русскоязычная студия FISSURE анонсировала проведение глобального турнира BetBoom DACHA по Dota 2. Призовой фонд ивента составит $ 250 тыс.
Соревнования пройдут в два этапа. Онлайн-стадия намечена на 7–13 августа, восемь команд из России и Европы разыграют путёвку в финальную часть турнира.
Вторая часть BetBoom DACHA по Dota 2 состоится с 10 по 16 сентября, после квалификаций к The International 2023. Матчи пройдут в Ереване в студийном формате (без участия зрителей).
Участники онлайн-стадии BetBoom DACHA по Dota 2:
- Virtus.pro (Россия);
- One Move (Россия);
- Nigma Galaxy (Европа);
- Luna Galaxy (Европа);
- Level UP (Европа);
- KZ Team (Европа);
- Nemiga Gaming (Беларусь);
- The Alliance (Швеция).
Участники финальной стадии BetBoom DACHA по Dota 2:
- Team Spirit (Россия);
- BetBoom Team (Россия);
- 9Pandas (Россия);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Team Aster (Китай);
- beastcoast (Перу);
- приглашённая команда (будет названа позднее);
- победитель онлайн-стадии.
Матчи турнира можно посмотреть на канале студии FISSURE на Twitch.
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