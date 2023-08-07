Стала известна возможная дата выхода Counter-Strike 2

Датамайнер под ником ThourCS нашёл в файлах Counter-Strike 2 упоминание таблиц лучших игроков и даты проведения сезонов — это может говорить о возможной дате релиза новой версии шутера от Valve.

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Судя по всему, в CS2 будет четыре лидерборда: таблицы с лучшими игроками по рейтингу среди друзей, в вашей стране, регионе (Европа, Северная Америка и так далее) и по всему миру.

В файлах Counter-Strike 2 также упоминаются даты начала и окончания сезонов. Старт первого запланирован на 23 сентября — вероятно, игра выйдет в релиз до этого момента.

Возможные даты проведения сезонов в CS2:

Осень 2023 — с 23 сентября по 22 декабря 2023 года;

Весна 2024 — с 20 марта по 21 июня 2024 года;

Осень 2024 — с 22 сентября по 21 декабря 2024 года.