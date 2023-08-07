Стала известна возможная дата выхода Counter-Strike 2

В Counter-Strike 2 появится таблица лидеров по рейтингу — игра может выйти до 23 сентября
Датамайнер под ником ThourCS нашёл в файлах Counter-Strike 2 упоминание таблиц лучших игроков и даты проведения сезонов — это может говорить о возможной дате релиза новой версии шутера от Valve.
Судя по всему, в CS2 будет четыре лидерборда: таблицы с лучшими игроками по рейтингу среди друзей, в вашей стране, регионе (Европа, Северная Америка и так далее) и по всему миру.
В файлах Counter-Strike 2 также упоминаются даты начала и окончания сезонов. Старт первого запланирован на 23 сентября — вероятно, игра выйдет в релиз до этого момента.
Возможные даты проведения сезонов в CS2:
- Осень 2023 — с 23 сентября по 22 декабря 2023 года;
- Весна 2024 — с 20 марта по 21 июня 2024 года;
- Осень 2024 — с 22 сентября по 21 декабря 2024 года.
Ранее разработчики Valve пообещали, что новая версия CS:GO выйдет до конца лета.
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