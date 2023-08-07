Bloodborne, Red Dead Redemption 2 и другие игры с PS4 впервые запустили на PS5 в 60 FPS

В конце июня блогер и датамайнер Лэнс Макдональд опубликовал шестиминутный ролик с геймплеем Bloodborne на PlayStation 5 в 60 FPS. Для достижения этого результата он воспользовался собственным патчем, когда-то разработанным для PS4 Pro, а игру он запускал на девките PS5 — оригинальная консоль ограничивает геймплей 30 кадрами в секунду.

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Спустя чуть больше месяца хакеру под ником Illusion удалось запустить Bloodborne со стабильными 60 FPS на настоящей PS5. Для этого он воспользовался взломанной консолью с версиями прошивок 3.00 — 4.51. Вместе с этим автор показал геймплей Gravity Rush 2, Red Dead Redemption 2 и других проектов в 60 FPS, которые ограничены частотой кадров и разрешением из-за версии с PlayStation 4.

Видео доступно на YouTube-канале illusion. Права на видео принадлежат Sony.