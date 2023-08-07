В России резко выросли продажи бюджетных видеокарт

В январе — июне продажи видеокарт в России выросли на 50%, а средняя цена комплектующих снизилась на 36% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнес-аналитика ГК «F+ tech | Марвел» Артура Махлаюка.

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Так, продажи видеокарт в России за первое полугодие в натуральном выражении составили 543,5 тыс. единиц. Интересно, что до июля 2022 года в месяц в стране продавалось примерно 60 тыс. видеокарт, сейчас же: 90–100 тыс. При этом в деньгах продажи снизились на 1,65% — до 17,8 млрд рублей.

В «F+ tech | Марвел» отмечают, что сейчас на отечественном рынке возросло количество видеокарт более низкой стоимости. На этом фоне средняя цена видеоускорителей за год упала с 50 тыс. до 32 тыс. рублей.