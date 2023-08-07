Продажи Final Fantasy 16 не оправдали ожиданий Square Enix
Как сообщает Bloomberg, Square Enix представила довольно пессимистичный финансовый отчёт, который привёл к падению акций компании на 15% на бирже в Токио.
Так, стало известно о снижении операционной прибыли Square Enix на 79% и о продажах Final Fantasy XVI, которые не оправдали ожидания руководства. Последнее, по словам президента компании, обратившегося к аналитикам, было связано с ограниченной доступностью PS5 потребителю.
Теперь же ситуация улучшается, и всё больше пользователей начинают приобретать консоль Sony. Поэтому Square Enix всё ещё планирует увеличить продажи Final Fantasy 16.
Bloomberg не получило прямого комментария со стороны Square Enix. Один аналитик сообщил инвесторам о том, что «прибыльность франшизы Final Fantasy падает, и на улучшения ситуации нужно время». Другой аналитик отметил, что «доход со всех игровые подсегментов компании оказался ниже ожидаемого».