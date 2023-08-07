Продажи Final Fantasy 16 не оправдали ожиданий Square Enix

Как сообщает Bloomberg, Square Enix представила довольно пессимистичный финансовый отчёт, который привёл к падению акций компании на 15% на бирже в Токио.

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Так, стало известно о снижении операционной прибыли Square Enix на 79% и о продажах Final Fantasy XVI, которые не оправдали ожидания руководства. Последнее, по словам президента компании, обратившегося к аналитикам, было связано с ограниченной доступностью PS5 потребителю.

Теперь же ситуация улучшается, и всё больше пользователей начинают приобретать консоль Sony. Поэтому Square Enix всё ещё планирует увеличить продажи Final Fantasy 16.