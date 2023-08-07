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Онлайн Baldur's Gate 3 в Steam превысил 800 тыс. человек — до Hogwarts Legacy рукой подать

Вечером 6 августа Baldur's Gate 3 установила ещё один личный рекорд: в игре находилось сразу 814666 пользователей Steam. Это в восемь раз больше, чем предполагал глава Larian Studios Свен Винке, и просто невероятный результат для всей индустрии.

Онлайн Baldur's Gate 3 в Steam превысил 800 тыс. человек
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Новый рекорд RPG не повлиял на рейтинг пикового онлайна в Steam, однако проект бельгийской компании вплотную подобрался к Hogwarts Legacy — популярнейшей ролевой игре по вселенной «Гарри Поттера». Вряд ли показатели Baldur's Gate 3 ещё когда-нибудь вырастут, однако и этот результат аналитики называют большим успехом для Larian.

Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну:

  1. PUBG — 3,25 млн
  2. CS:GO — 1,8 млн
  3. Lost Ark — 1,3 млн
  4. Dota 2 — 1,29 млн
  5. Cyberpunk 2077 — 1,05 млн
  6. Elden Ring — 953 тыс.
  7. New World — 913 тыс.
  8. Hogwarts Legacy — 879 тыс.
  9. Baldur’s Gate 3 — 814 тыс.
  10. Goose Goose Duck — 702 тыс.
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