Онлайн Baldur's Gate 3 в Steam превысил 800 тыс. человек — до Hogwarts Legacy рукой подать
Вечером 6 августа Baldur's Gate 3 установила ещё один личный рекорд: в игре находилось сразу 814666 пользователей Steam. Это в восемь раз больше, чем предполагал глава Larian Studios Свен Винке, и просто невероятный результат для всей индустрии.
Новый рекорд RPG не повлиял на рейтинг пикового онлайна в Steam, однако проект бельгийской компании вплотную подобрался к Hogwarts Legacy — популярнейшей ролевой игре по вселенной «Гарри Поттера». Вряд ли показатели Baldur's Gate 3 ещё когда-нибудь вырастут, однако и этот результат аналитики называют большим успехом для Larian.
Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну:
- PUBG — 3,25 млн
- CS:GO — 1,8 млн
- Lost Ark — 1,3 млн
- Dota 2 — 1,29 млн
- Cyberpunk 2077 — 1,05 млн
- Elden Ring — 953 тыс.
- New World — 913 тыс.
- Hogwarts Legacy — 879 тыс.
- Baldur’s Gate 3 — 814 тыс.
- Goose Goose Duck — 702 тыс.
Чемпионат.com: главные новости