В Steam появилась игра за 10 млн рублей. Это онлайн-хоррор Spooky Men, который в мае этого года вышел в раннем доступе. Примечательно, что раньше игра стоила всего 240 рублей, но теперь ее стоимость составляет 9999999 pуб. Вполне возможно, что таким подъемом цены разработчики из Bloody Bear просто пытаются вызвать интерес к игре.

Что касается самой игры, то здесь есть один призрак и несколько жертв. Игрок может взять на себя роль призрака или жертвы. Цель призрака — убить всех людей на локации, а цель жертв — спастись от призрака и выбраться в карты. В скором времени для игры должно выйти крупное обновление с новыми режимами и механиками. Проект имеет смешанные отзывы от пользователей Steam.