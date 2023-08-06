G2 стала лучшей на IEM Cologne 2023 — в составе команды есть русский

G2 Esports впервые в своей истории стала победителем престижного турнира в Кельне. Четвертая команда планеты по CS:GO обыграла пятую ENCE в финале IEM Cologne 2023.

Командам пришлось затратить четыре карты для определения победителя. В составе G2 Esports выступает 18-летний киберспортсмен из России — Илья m0NESY Осипов.

Российский снайпер стал лучшим игроком встречи с показателем +40, однако до индивидуальной награды не добрался. MVP турнира в Кельне стал его одноклубник — Никола Niko Ковач. Для него этот индивидуальный приз уже восьмой в карьере.

Запись финала IEM Cologne 2023 IEM Cologne 2023 прошел в Кельне с 26 июля по 6 августа, где собрал лучшие команды. За первое место G2 получила $ 400 тыс.