Blizzard банит игроков в Diablo 4 за использование сезонных эксплойтов

Хотим сообщить, что несколько дней назад проблема была решена с помощью хотфикса и с тех пор не проявлялась в игре. Мы также приняли меры в отношении некоторых пользователей, связанных с данным инцидентом. Также благодарим всех, кто обратил на это наше внимание.