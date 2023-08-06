Энтузиасты научились играть на Android в Fallout 3 и GTA 4

Для смартфонов под управлением Android вышел новый эмулятор под названием Winlator, позволяющий запускать Windows-приложения. Об этом сообщает портал App-Time.

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По своей работе Winlator напоминает существующий эмулятор ExaGear, однако новинка имеет более простое и нативное управление. Отмечается, что игры на смартфонах на базе чипа Snapdragon 888+ запускаются при 25-30 FPS. Один из пользователей Reddit протестировал Gothic 2 на смартфоне Poco F3, которая продемонстрировала стабильную работу.

Однако некоторые пользователи жалуются на то, что антивирус находит в Winlator 4 проблемы. По словам разработчиков, в их приложении нет никаких вирусов. Отмечается, что подобное происходит также при сканировании эмулятора ExaGear.

Энтузиасты уже сумели протестировать Diablo II, Deus Ex: Human Revolution, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Mass Effect 2, Fallout 3 и многие другие игры. Кроме того, с помощью эмулятора можно играть даже в Grand Theft Auto IV, однако для этого нужно сильно урезать графику и удалить с улиц города неигровых персонажей.