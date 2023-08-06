Разработчики Atomic Heart намекнули на появление в игре мультиплеера

На сайте Mundfish, авторов Atomic Heart, нашли вакансию, указывающую на планы по разработке мультиплеера для уже вышедшей игры. На это обратило внимание издание iXBT Games.

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Еще до выхода Atomic Heart в проект планировалось внедрить многопользовательскую игру, однако ближе к релизу разработчики отказались от этой идеи. При этом недавно появившаяся вакансия на сайте студии указывает на то, что они вернулись к изначальному плану.

Mundfish находится в поисках UE Developer with multiplayer skills (пер. с англ. — разработчик Unreal Engine с опытом создания мультиплеерных проектов). В описании сказано, что преимуществом для соискателя будет, если он имеет опыт разработки и оптимизации уже вышедшего онлайн-шутера.

На данный момент студия намерена выпустить еще три DLC к Atomic Heart. Предполагается, что среди этих дополнений и окажется онлайн-режим. Mundfish пока никак не прокомментировала эту ситуацию.