Разработчики Atomic Heart намекнули на появление в игре мультиплеера

iXBT Games: Atomic Heart может появиться давно обещанный мультиплеер
На сайте Mundfish, авторов Atomic Heart, нашли вакансию, указывающую на планы по разработке мультиплеера для уже вышедшей игры. На это обратило внимание издание iXBT Games.
Еще до выхода Atomic Heart в проект планировалось внедрить многопользовательскую игру, однако ближе к релизу разработчики отказались от этой идеи. При этом недавно появившаяся вакансия на сайте студии указывает на то, что они вернулись к изначальному плану.
Mundfish находится в поисках UE Developer with multiplayer skills (пер. с англ. — разработчик Unreal Engine с опытом создания мультиплеерных проектов). В описании сказано, что преимуществом для соискателя будет, если он имеет опыт разработки и оптимизации уже вышедшего онлайн-шутера.
На данный момент студия намерена выпустить еще три DLC к Atomic Heart. Предполагается, что среди этих дополнений и окажется онлайн-режим. Mundfish пока никак не прокомментировала эту ситуацию.
Второго августа состоялся релиз первого сюжетного дополнения к игре под названием «Инстинкт истребления», действие которого разворачивается после событий основной истории Atomic Heart.