Baldur's Gate 3 получила полную совместимость со Steam Deck

Авторы Baldur's Gate 3 из Larian объявили в Twitter, что тайтл теперь полностью совместим со Steam Deck. Проект прошёл всю процедуру верификации, поэтому никаких дополнительных действий для комфортной игры совершать больше не придётся.

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Baldur's Gate 3 запускалась на Steam Deck ещё 3 августа, во время полноценного релиза игры на ПК, однако геймеры сообщали о множестве проблем. Поэтому перед прохождением владельцам устройства приходилось изрядно покопаться в настройках.

После официальной верификации игра теперь: