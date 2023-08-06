Раздача игровых приставок в Нью-Йорке обернулась беспорядками

Стримеру Каю Сенату, спровоцировавшему массовые беспорядки в центре Нью-Йорка сообщением о бесплатной раздаче игровых приставок PlayStation 5, предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В публикации отмечается, что в пятницу полиции пришлось разогнать несколько тысяч человек, которые пришли на раздачу Сената и устроили погром в районе парка Юнион-сквер. Блогер обещал раздать пришедшим приставки, клавиатуры и микрофоны.

По словам главы полиции Нью-Йорка Джеффри Мэдри, Сената задержали, ему были предъявлены обвинения по двум пунктам в подстрекательстве к беспорядкам и незаконном собрании.

Он добавил, что несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков, а 65 человек были задержаны, среди них 30 несовершеннолетних.

До этого подросток из Джорджии решил заработать на покупку игровой консоли PS5, предлагая свои услуги по уходу за садами местным жителям. Однако его инициатива не нашла одобрения у вызвавших полицию соседей.