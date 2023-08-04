В Black Desert началось событие «Лето в Подводном дворце»

Вслед за тематическим летним событием Пляж Термиан разработчики Black Desert из Pearl Abyss решили создать для искателей приключений совершенно новый подводный дворец.

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В рамках свежего ивента игроки смогут заработать множество наград и попытаться помешать хаосу, учинённому огромным морским созданием — детёнышем Велл. «Лето в Подводном дворце» будет проходить вплоть до 23 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Black Desert — RU. Права на видео принадлежат Pearl Abyss.

Геймеры встретятся с Достопочтенной То и Достопочтенным Гу, знаменитым дуэтом зайца и черепахи, увлечённым яростным соревнованием, в котором все желающие смогут выяснить, действительно ли побеждает медленный и обстоятельный.

Также они могут помочь отчаявшемуся отцу найти потерянную дочь. Помимо этого, игроки смогут взять задание по предотвращению нападения детеныша Велл, особого ивентового босса, с помощью силы свитка метаморфоз и водных шаров.

За успешное завершение заданий игроки получат щедрые награды Печати Подводного дворца, которые смогут обменять на Совет Власка (+100), Набор мебели Царь морей, Скафандр бурлящих волн, Свиток метаморфоз: Неуклюжий солдат/Попрыгушка, и многое другое.