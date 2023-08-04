Глава Larian поблагодарил игроков за положительные отзывы о Baldur's Gate 3

Спасибо вам всем за всю поддержку и любовь. Всё это заставило нас прослезиться и почувствовать невероятный прилив мотивации. У нас просто не хватает слов благодарности. Тем не менее мы уже готовим первый хот-фикс и надеемся, что он выйдет сегодня.