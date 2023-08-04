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Глава Larian поблагодарил игроков за положительные отзывы о Baldur's Gate 3

Вчера состоялся релиз Baldur's Gate 3 — одной из самых долгожданных ролевых игр. Спустя несколько часов пиковый онлайн тайтла превысил 470 тысяч игроков, однако наверняка сегодня стоит ждать ещё большее число.

Глава Larian поблагодарил игроков за положительные отзывы о Baldur's Gate 3
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Руководитель студии Larian Свен Винке выпустил в своём «твиттере» пост, в котором поблагодарил всех фанатов за поддержку. Также разработчик заявил, что уже сегодня для игры может выйти первый хот-фикс.

Спасибо вам всем за всю поддержку и любовь. Всё это заставило нас прослезиться и почувствовать невероятный прилив мотивации. У нас просто не хватает слов благодарности. Тем не менее мы уже готовим первый хот-фикс и надеемся, что он выйдет сегодня.

Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.

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