В Steam проходит фестиваль логических игр Cerebral Puzzle Showcase
В Steam проходит фестиваль логических игр Cerebral Puzzle Showcase. Он продлится до 7 августа, а организаторами выступили Draknek & Friends и Astra. В выставке приняли участие более 200 игр.
В ходе события можно ознакомиться с демоверсиями и посмотреть трансляции разработчиков. Одну из таких организовали даже авторы The Talos Principle 2 из студии Croteam. Напомним, что игру представили вместе с трейлером на PlayStation Showcase.
Помимо головоломок есть и игры других интеллектуальных жанров: детективные расследования, квесты, а также научная фантастика и космические симуляторы. Купить со скидкой можно Into The Breach, Inscryption, Outer Wilds и многое другое. Также стоит отметить скидки на такие культовые игры, как Portal и The Talos Principle.