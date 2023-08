В Steam проходит фестиваль логических игр Cerebral Puzzle Showcase

В ходе события можно ознакомиться с демоверсиями и посмотреть трансляции разработчиков. Одну из таких организовали даже авторы The Talos Principle 2 из студии Croteam. Напомним, что игру представили вместе с трейлером на PlayStation Showcase.

Помимо головоломок есть и игры других интеллектуальных жанров: детективные расследования, квесты, а также научная фантастика и космические симуляторы. Купить со скидкой можно Into The Breach, Inscryption, Outer Wilds и многое другое. Также стоит отметить скидки на такие культовые игры, как Portal и The Talos Principle.