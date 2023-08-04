В Steam проходит фестиваль логических игр Cerebral Puzzle Showcase. Он продлится до 7 августа, а организаторами выступили Draknek & Friends и Astra. В выставке приняли участие более 200 игр.

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В ходе события можно ознакомиться с демоверсиями и посмотреть трансляции разработчиков. Одну из таких организовали даже авторы The Talos Principle 2 из студии Croteam. Напомним, что игру представили вместе с трейлером на PlayStation Showcase.