Авторы Battlefield 2042 заявили о непонимании игроками системы специалистов

«Судя по тому, как мы говорили об игре и как её представляли в трейлерах, я думаю, фанаты ожидали от нас отличной игры, а мы изначально этого не сделали. Но команда была действительно увлечена тем, чтобы исправить это и дать игрокам то, чего они ожидали от Battlefield. Поначалу это было сурово. То, что последовало в ответ, было трудно расслышать. Игроки были недовольны, но мы знали, что разочарование пришло из хороших помыслов, ведь они любят эту франшизу», — поделился Мак Артур