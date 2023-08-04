Авторы Battlefield 2042 заявили о непонимании игроками системы специалистов
Мак Артур, старший продюсер Battlefield 2042, которого позвали вскоре после релиза для спасения шутера, дал развёрнутое интервью. Выяснилось, что авторы считают самой большой ошибкой и какое будет будущее у игры.
Разработчики надеялись на другую реакцию сообществе и признали, что не смогли изначально сделать такую хорошую игру, как можно было подумать по трейлерам.
«Судя по тому, как мы говорили об игре и как её представляли в трейлерах, я думаю, фанаты ожидали от нас отличной игры, а мы изначально этого не сделали. Но команда была действительно увлечена тем, чтобы исправить это и дать игрокам то, чего они ожидали от Battlefield. Поначалу это было сурово. То, что последовало в ответ, было трудно расслышать. Игроки были недовольны, но мы знали, что разочарование пришло из хороших помыслов, ведь они любят эту франшизу», — поделился Мак Артур
Разработчики потратили много времени на переработку игры и заметили, что уже с первого сезона начался сдвиг мнения фанатов в лучшую сторону. Это придавало авторам сил работать дальше.
Самым спорным дизайнерским решением в игре на релизе Мак Артур посчитал отмену классов. Он заявляет, что идея была хорошей, но была реализована не так, как предполагалось. Систему не поняли и сами игроки.
«Каждый из специалистов изначально был разработан таким образом, чтобы вписываться в структуру классов, которая была у нас в предыдущих играх. Мы просто не организовали объяснения и не выполнили систему таким образом, чтобы игроки понимали, какую роль должен играть каждый специалист. Мы недооценили необходимость постоянно привязывать эти вещи к первоначальным принципам игрового процесса класса Battlefield, командной игре и командной работе. Это одна из самых глубоких ям, где мы упали», — считает старший продюсер
Мак Артур назвал переход к пятому сезону первым большим шагом вперёд. Он считает, что теперь разработчики по-настоящему взяли контроль над игрой и хотят найти новые способы общения с сообществом. А Electronic Arts уже подтвердила планы по переосмыслению франшизы.