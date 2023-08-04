Игровые студии поздравили Larian с релизом Baldur's Gate 3

Вчера состоялся выход долгожданной ролевой игры Baldur's Gate 3. Спустя несколько часов пиковый онлайн тайтла уже превысил 470 тыс. игроков — это второй результат для новинки 2023 года.

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Такой крупный релиз не могли проигнорировать другие игровые студии. К примеру, Bethesda, Obsidian и Warhorse поздравили Larian с выходом Baldur's Gate 3.

Bethesda

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Obsidian

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WarHorse

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Ещё интересным образом на релиз игры отреагировали разработчики Remnant 2. Дело в том, что долгое время проект держался в топе недельного чарта Steam, однако Baldur's Gate 3 быстро сместила шутер.

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Помимо этого, к поздравлению присоединилось издательство Devolver Digital:

Передаём большой привет Larian — из-за неё вся наша команда пропадёт на ближайшие несколько дней.