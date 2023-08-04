От Divine Divinity до Original Sin: самые знаковые игры авторов Baldur's Gate III

Baldur’s Gate III в день релиза побила несколько рекордов Steam по одновременному онлайну — проект стал одной из главных игровых премьер года. Хотя казалось бы, еще совсем недавно Larian Studios была небольшой бельгийской компанией, о которой знали разве что заядлые RPG-энтузиасты. На случай, если вы не знакомы с историей коллектива, рассказываем о самых знаковых играх студии.

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Divine Divinity

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Divine Divinity 2002 года — дебютный проект Larian Studios. Сейчас об игре вспоминают достаточно редко, но, в ретроспективе, именно он помог сформировать фирменный почерк студии. По ощущениям Divine Divinity напоминала скорее Diablo, чем CRPG на основе Dungeons & Dragons, однако разработчики чуть разнообразили формулу собственными находками. Например, интерактивным окружением и системой навыков, которая позволяла персонажам изучать любые навыки вне зависимости от классов.

Steam

Beyond Divinity

Beyond Divinity продолжила идеи Divine Divinity. Если судить по рецензиям критиков, то сиквел получился менее блестящим — но не менее любопытным в плане механик. Главным отличием Beyond Divinity от оригинальной игры были два главных героя: души паладина и рыцаря смерти оказались связаны против их воли, из-за чего непримиримым врагам приходится работать сообща. Позднее Larian Studios повторила нечто похожее в Original Sin, где игрок тоже контролирует двух персонажей — пускай они и не враги.

Steam

Divinity: Dragon Commander

Dragon Commander была, пожалуй, самым амбициозным проектом студии: она фактически сочетала в себе три игры разных жанров. Политическую текстовую RPG, где игрок обсуждал законы и социальные проблемы своего государства с представителями разных фракций; пощаговую стратегию, где нужно контролировать свои земли, отстраивать города и собирать армии; и RTS, которая предлагает игроку командовать войсками на поле боя — или превратиться в дракона и собственноручно помочь солдатам.

Steam

Divinity: Original Sin

До релиза Original Sin бельгийская студия была довольно малоизвестной — после релиза же о ней заговорил весь мир. Divinity: Original Sin стала одной из самых успешных, инновационных ролевых игр своего времени. Фирменное внимание к деталям и интерактивное окружение превратилось в полноценную механику стихий, где огонь, вода и электричество взаимодействуют друг с другом. Дуэт протагонистов перерос в полноценный кооперативный режим, который позволял пройти игру совместно с товарищами. Команда Larian Studios в одночасье прослыла мастерами жанра — и следующий успех не заставил себя долго ждать.

Steam

Divinity: Original Sin II

После Original Sin трудно было представить, что Larian Studios сможет превзойти себя и разработать еще более объемную, впечатляющую RPG — но сиквел оправдал даже самые смелые ожидания. Original Sin II воплотила в себе все, что студия хотела бы видеть в образцовой ролевой игре. Огромное разнообразие механик, сотни путей прокачки, гибкие правила, вознаграждающие игрока за творческий подход, неглупый сюжет, юмор, реиграбельность… И, конечно же, невероятное внимание к деталям.