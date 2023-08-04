От Divine Divinity до Original Sin: самые знаковые игры авторов Baldur's Gate III
Baldur’s Gate III в день релиза побила несколько рекордов Steam по одновременному онлайну — проект стал одной из главных игровых премьер года. Хотя казалось бы, еще совсем недавно Larian Studios была небольшой бельгийской компанией, о которой знали разве что заядлые RPG-энтузиасты. На случай, если вы не знакомы с историей коллектива, рассказываем о самых знаковых играх студии.
Divine Divinity
Divine Divinity 2002 года — дебютный проект Larian Studios. Сейчас об игре вспоминают достаточно редко, но, в ретроспективе, именно он помог сформировать фирменный почерк студии. По ощущениям Divine Divinity напоминала скорее Diablo, чем CRPG на основе Dungeons & Dragons, однако разработчики чуть разнообразили формулу собственными находками. Например, интерактивным окружением и системой навыков, которая позволяла персонажам изучать любые навыки вне зависимости от классов.
Beyond Divinity
Beyond Divinity продолжила идеи Divine Divinity. Если судить по рецензиям критиков, то сиквел получился менее блестящим — но не менее любопытным в плане механик. Главным отличием Beyond Divinity от оригинальной игры были два главных героя: души паладина и рыцаря смерти оказались связаны против их воли, из-за чего непримиримым врагам приходится работать сообща. Позднее Larian Studios повторила нечто похожее в Original Sin, где игрок тоже контролирует двух персонажей — пускай они и не враги.
Divinity: Dragon Commander
Dragon Commander была, пожалуй, самым амбициозным проектом студии: она фактически сочетала в себе три игры разных жанров. Политическую текстовую RPG, где игрок обсуждал законы и социальные проблемы своего государства с представителями разных фракций; пощаговую стратегию, где нужно контролировать свои земли, отстраивать города и собирать армии; и RTS, которая предлагает игроку командовать войсками на поле боя — или превратиться в дракона и собственноручно помочь солдатам.
Divinity: Original Sin
До релиза Original Sin бельгийская студия была довольно малоизвестной — после релиза же о ней заговорил весь мир. Divinity: Original Sin стала одной из самых успешных, инновационных ролевых игр своего времени. Фирменное внимание к деталям и интерактивное окружение превратилось в полноценную механику стихий, где огонь, вода и электричество взаимодействуют друг с другом. Дуэт протагонистов перерос в полноценный кооперативный режим, который позволял пройти игру совместно с товарищами. Команда Larian Studios в одночасье прослыла мастерами жанра — и следующий успех не заставил себя долго ждать.
Divinity: Original Sin II
После Original Sin трудно было представить, что Larian Studios сможет превзойти себя и разработать еще более объемную, впечатляющую RPG — но сиквел оправдал даже самые смелые ожидания. Original Sin II воплотила в себе все, что студия хотела бы видеть в образцовой ролевой игре. Огромное разнообразие механик, сотни путей прокачки, гибкие правила, вознаграждающие игрока за творческий подход, неглупый сюжет, юмор, реиграбельность… И, конечно же, невероятное внимание к деталям.