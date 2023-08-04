Baldur's Gate 3 уже получила мод для мультикласса на всех уровнях сложности

Baldurs Gate 3 уже получила мод для мультикласса на всех уровнях сложности
Для Baldur’s Gate III уже вышла первая пострелизная модификация, которая открывает возможность мультикласса на всех уровнях сложности.
Его создатель отмечает, что модом могут воспользоваться и те, кто уже начал прохождение — он станет активным после очередного повышения уровня.
Напомним, что Larian сделала мультикласс недоступным на самом лёгком уровне сложности «Исследователь» (Explorer). Некоторые пользователи посчитали это решение глупым, другие объяснили его возможным желанием разработчиков не путать новичков.
Baldur’s Gate 3 вышла на PC вчера, а для игроков на PlayStation 5 она доберётся только 6 сентября. Новинка уже стала вторым крупнейшим релизом в Steam за 2023 год и побила свои рекорды по пиковому онлайну.
К сожалению, многие игроки столкнулись с неприятным багом. Сообщается, что Baldur’s Gate 3 может зависать во время облачной синхронизации, из-за чего не удаётся сохранить прогресс. Larian уже оставила инструкцию с возможными способами решения данной проблемы. Некоторым пользователям помогло отключение синзхронизации и Windows Defender, а также полная переустановка игры.