Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2023

Релиз Baldur’s Gate III сломал Steam и побил все мыслимые рекорды по одновременному онлайну — но игра настолько большая, что некоторые качают ее до сих пор! Если вы отложили погружение в мир Dungeons & Dragons на потом, то взгляните на нашу традиционную подборку бесплатных игр.

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В Epic Games Store сейчас можно забрать Bloons TD 6 — пожалуй, самого популярного представителя жанра tower defense на просторах Интернета. Со стороны она может показаться какой-то детской игрой про мультяшных обезьян, но не судите книгу по обложке. Bloons TD 6 — довольно хардкорная стратегия, где по тактике применения каждой мартышки можно написать научную работу. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 10 августа.

Steam

Помимо Bloons TD 6 в Epic Games Store раздают Loop Hero: один из самых успешных отечественных инди-проектов последних лет. Гибрид idle-игры, RPG и колодостроительной головоломки, где игроку предстоит восстановить разрушенный мир и победить коварного Лича. Чтобы герой набрался сил, на его пути нужно размещать врагов, сокровища, разные здания и элементы ландшафта — и каждый новый фрагмент мира по-своему влияет на путешествие персонажа. Loop Hero бесплатна до 10 августа.

EGS

Project Sphinx — занятная головоломка в духе Portal, где игрок примерит на себя роль одинокого робота на заброшенной космической станции. Ему нужно извлечь ценные научные данные в целости и сохранности, и единственный инструмент, который поможет в этом деле — портативный генератор черных дыр, который телепортирует робота. Правда, в работа гаджета есть нюанс: мини-дыра обязательно должна отскочить от какой-нибудь поверхности, прежде чем сработает телепортация. Portal + рикошеты = необычный паззл-платформер.

Steam

Минималистический top-down шутер в духе Crimsonland и Vampire Survivors, который предлагает игроку выжить, отбиваясь от полчищ насекомых-монстров. Disfigure весьма необычно подходит к механике камеры: игрок может выбрать между обзором на 360 градусов, который обладает ограниченной дальностью, и конусом на 90 градусов, который оставляет фланги во тьме.

Steam

Наконец, Inworld Origins — экспериментальный детектив, диалоги в котором задействуют ИИ. Игроку, будучи сыщиком, только что прибывшим на место преступления, предстоит допрашивать свидетелей голосом, через микрофон — а их ответы в реальном времени генерирует искусственный интеллект. Кроме того, в разработке Inworld Origins участвовал Джон Гаэта — мастер спецэффектов, работавший над «Матрицей» и The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.