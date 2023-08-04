Читеров в Call of Duty теперь с позором выгоняют из матчей

Недавно стартовал пятый сезон Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Warzone 2, где авторы инструмента против читеров Ricochet добавили новую опцию по борьбе со злоумышленниками.

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Теперь игроки будут получать уведомления о том, что того или иного читера «выкинули» из матча, заодно упоминая и ник подобного пользователя.

Игроки положительно отреагировали на подобную меру, которая наверняка поможет им запомнить пару-тройку «злодеев».

Раньше для читеров придумывали и другие дополнительные необычные проблемы — у них исчезало оружие из рук, а некоторые игроки становились невидимыми.