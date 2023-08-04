Читеров в Call of Duty теперь с позором выгоняют из матчей
Недавно стартовал пятый сезон Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Warzone 2, где авторы инструмента против читеров Ricochet добавили новую опцию по борьбе со злоумышленниками.
Теперь игроки будут получать уведомления о том, что того или иного читера «выкинули» из матча, заодно упоминая и ник подобного пользователя.
Игроки положительно отреагировали на подобную меру, которая наверняка поможет им запомнить пару-тройку «злодеев».
Раньше для читеров придумывали и другие дополнительные необычные проблемы — у них исчезало оружие из рук, а некоторые игроки становились невидимыми.
Ещё недавно авторы CoD похвастались, что за один день забанили свыше 14 тысяч читеров. Борьба с последними наверняка будет актуальная и для Call of Duty 2023 (Modern Warfare 3), информацию о которой официально раскроют уже в скором времени.