«Готику» выпустят на Nintendo Switch в сентябре

Издатель THQ Nordic объявил, что оригинальную «Готику» портирую на Nintendo Switch. Это не будет ремастером или ремейком — проект выпустят в первозданном виде, но с некоторыми улучшениями.

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Так, разработчики немного подтянут графику, улучшат производительность, сделают удобным управление для Switch и исправят множество ошибок. Switch-версия выйдет полностью на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат Egmont Interactive.