Игру от российской студии Four Quarters включили в бесплатную раздачу EGS

Магазин Epic Games Store (EGS) предлагает бесплатно загрузить игры Loop Hero от российского разработчика Four Quarters и Bloons TD 6 от Ninja Kiwi. Акция продлится до 10 августа, сообщает портал DTF.

Loop Hero — это карточная игра в жанре rogue-lite с элементами RPG, в которой игроки с помощью карт размещают элементы мира и врагов. В ближайшее время студия Four Quarters планирует выпустить бесплатное обновление для Loop Hero, которое добавит новый контент и функции.

Чтобы получить Loop Hero и Bloons TD 6 бесплатно, необходимо зайти на сайт EGS и добавить их в свою библиотеку до 10 августа. Следующие игры, которые будут доступны бесплатно в Epic Games Store, — это стратегия Europa Universalis IV и детектив Orwell: Keeping an Eye on You.