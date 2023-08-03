Игру от российской студии Four Quarters включили в бесплатную раздачу EGS

Магазин Epic Games Store (EGS) предлагает бесплатно загрузить игры Loop Hero от российского разработчика Four Quarters и Bloons TD 6 от Ninja Kiwi. Акция продлится до 10 августа, сообщает портал DTF.

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Loop Hero — это карточная игра в жанре rogue-lite с элементами RPG, в которой игроки с помощью карт размещают элементы мира и врагов. В ближайшее время студия Four Quarters планирует выпустить бесплатное обновление для Loop Hero, которое добавит новый контент и функции.

Bloons TD 6 — это игра в жанре tower defense, в которой игроки должны защищать свою базу от атаки воздушных шаров. Игра предлагает множество режимов, уровней и героев, а также возможность создавать свои собственные карты. Bloons TD 6 имеет высокий пользовательский рейтинг на Metacritic — 8,2 балла из 10.