Как играть в Майнкрафт на телефоне: запуск и процесс игры

Изначально Minecraft разрабатывалась как игра для ПК, но по мере развития проекта разработчики из студии Mojang также перенесли ее и на мобильные платформы. Рассказываем, как загрузить Minecraft на телефон и чем мобильная версия отличается от остальных.

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Где можно скачать Minecraft на телефон

Самый простой способ загрузить Minecraft на мобильный телефон — это официальный клиент игры, который доступен в Play Store и App Store для Android и iOS соответственно. Так вы получите чистую версию Minecraft, которая будет автоматически получать свежие обновления. Но, к сожалению, она не бесплатна: в обоих магазинах игру нужно купить. Цена символическая, но т.к. оплата мобильных покупок недоступна пользователям из России, этот способ актуален только для владельцев карт иностранных банков.

Другой вариант — это загрузить APK-установщик Minecraft на сторонней площадке. Его не тяжело найти, но советуем скачивать файлы только из доверенных источников: в отличие от официального клиента, при загрузке APK вы не защищены от злоумышленников и вредоносных программ.

Важно! Для установки игры через APK-файл необходимо разрешить в настройках телефона установку приложений из непроверенных источников. Поищите инструкцию для вашей модели смартфона в Интернете.

Чем мобильная версия Minecraft отличается от компьютерной