ТОП игр про Человека-паука на ПК и консолях

2023 год выдался отличным для Человека-паука. Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games станет одним из крупнейших игровых блокбастеров этой осени, анимационный фильм «Паутина вселенных» сорвал впечатляющую кассу и повторил успех первой части. А пока вы ждете сентября, мы составили подборку лучших игр о Человеке-пауке.

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Marvel’s Spider-Man

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В 2018 году студия Insomniac Games, известная по серии infamous, подарила поклонникам Паучка, пожалуй, лучшую игровую адаптацию комикса. Marvel’s Spider-Man очень легко упрекнуть в отсутствии собственных идей: разработчики многое позаимствовали у серии Batman: Arkham, и это тяжело не заметить. Но если вас не волнуют столь тонкие материи, то Marvel’s Spider-Man подарит десятки часов открытого мира, полетов на паутине по Нью-Йорку, хорошо поставленных битв и фансервиса.

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Spider-Man: Miles Morales

Если игра 2018 года вернула Человека-паука на большие экраны, то Spider-Man: Miles Morales сделала то же самое для Майлза. Да, это скорее небольшой спин-офф, чем полноценный, самостоятельный проект, но и ему есть, чем порадовать поклонников комикса. Кроме того, оно подготовило почву для сиквела, который выйдет осенью 2023-го.

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Ultimate Spider-Man

До релиза Marvel’s Spider-Man на титул идеальной игры про Человека-паука претендовала Ultimate Spider-Man — отличная адаптация весьма противоречивого ответвления комикса. Она подарила фанатам Паука большой открытый мир, стильную рисовку, играбельного Венома и камео множества знакомых персонажей: от Ника Фьюри до Зеленого гоблина, Носорога и Электро.

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Spider-Man: Shattered Dimensions

Shattered Dimensions отчасти опередила свое время. Она рассказала историю о параллельных вселенных и разных версиях Человека-паука задолго до мультфильма «Через вселенные». Shattered Dimensions свела вместе классического Паучка, Человека-паука из вселенной Нуар, Мигеля О’Хара и Современного Человека-паука. Причем каждый из них обладает собственными боевыми механиками: Нуар, например, предпочитает скрытность, тогда как О’Хара сражается когтями и лезвиями.

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Spider-Man (2000)

Наконец, Spider-Man 2000 года выхода от студии Neversoft — самая ностальгическая игра про Человека-паука. Для многих она в принципе стала первой игрой о Паучке, но Spider-Man заслужила признание фанатов комикса не только благодаря синдрому утенка. Neversoft, по сути, заложила фундамент для всех современных игр по мотивам супергеройских комиксов. Верность первоисточнику, разнообразный геймплей, приятный фансервис, множество камео, локальных шуток, отсылок. Да, за почти четверть века игра не важно состарилась в графическом плане, но приобщиться к классике все равно стоит.