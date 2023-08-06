Лучшие игры про динозавров на ПК

Динозавры — это хорошо, но игры про динозавров — еще лучше. Сейчас древние рептилии не так популярны, как в начале 2000-х, но это не значит, что они совсем не появляются в играх. Мы составили подборку отличных проектов, посвященных динозаврам.

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ARK: Survival Evolved

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Конечно же, ни один разговор об играх про динозавров не может обойтись без ARK — единственной и неповторимой выживалки, где каждый может завести себе ездового динозавра. Хотя древние рептилии там нечто большее, чем просто питомцы: они часть полноценной экосистемы, в которой игрок должен ориентироваться, если хочет выжить.

Steam

Jurassic World Evolution 2

Неожиданно хороший менеджмент-сим, где игроку предстоит руководить собственным парком Юрского периода — со всеми вытекающими обязанностями и проблемами. Выращивание и забота о динозаврах, планировка парка, безопасность гостей, прибыли, изучение новых особей, грамотная реклама, финансирование… Другими словами, все те вещи, о которых фильмы одноименной франшизы предпочитают рассказывать поменьше.

Steam

Dino Crisis

Поклонники игр Capcom годами просят студию подумать над ремейком (или хотя бы ремастером) Dino Crisis — и не зря. Да, эта серия не обладает всенародной популярностью Resident Evil, однако она считается не менее знаковой для жанра survival horror. Отрезанный от цивилизации научный комплекс, где по коридорам рыщут велоцирапторы, а снаружи поджидает тираннозавр — не менее жуткое место, чем захваченный зомби Раккун-Сити. Dino Crisis однозначно заслуживает внимания, если вы любите старомодные хорроры, но поиграть в нее сейчас можно разве что через эмулятор.

Primal Carnage: Extinction

Primal Carnage — необычный взгляд на формулу соревновательного режима Left 4 Dead. Но если там одна команда играла за особых зараженных, то здесь игроки могут взять на себя роли дюжины разных динозавров, которые пытаются дать отпор людям-охотникам. От летающих птеродактилей, нападающих свысока, до гигантских тираннозавров, которые могут запросто проглотить жертву целиком. Но заранее предупредим, что игра не имеет большого онлайна: если вы хотите найти матч, то лучше сразу зовите с собой друзей.

Steam

Turok

Один из культовых хитов золотого века шутеров. Turok забрасывает игрока в совершенно чужой, дикий мир, где ткань пространства и времени истончается, а по джунглям бродят кибернетически-модифицированные динозавры. Скорость, динамика и сложность Turok будут знакомы любому поклоннику старомодных FPS — что еще нужно для счастья?

Steam

The Isle

Наконец, The Isle — пожалуй, самый противоречивый проект в списке. Революционный и бесконечно интригующий, но в то же время разочаровывающий. The Isle предлагает игроку примерить на себя роль динозавра в древнем мире, населенном множеством других рептилий — и за них тоже играют реальные люди. Травоядные динозавры сбиваются в стада и защищают детенышей, хищники объединяются для охоты, маленькие ящеры убегают от больших… The Isle — невероятно любопытная ММО, которая генерирует тонны ярких ситуаций. Но, к сожалению, она застряла в производственном аду раннего доступа Steam — и, скорее всего, никогда из него не выберется.