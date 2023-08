Лучшие игры про динозавров на ПК

ARK: Survival Evolved

Jurassic World Evolution 2

Dino Crisis

Primal Carnage: Extinction

Turok

The Isle

Наконец, The Isle — пожалуй, самый противоречивый проект в списке. Революционный и бесконечно интригующий, но в то же время разочаровывающий. The Isle предлагает игроку примерить на себя роль динозавра в древнем мире, населенном множеством других рептилий — и за них тоже играют реальные люди. Травоядные динозавры сбиваются в стада и защищают детенышей, хищники объединяются для охоты, маленькие ящеры убегают от больших… The Isle — невероятно любопытная ММО, которая генерирует тонны ярких ситуаций. Но, к сожалению, она застряла в производственном аду раннего доступа Steam — и, скорее всего, никогда из него не выберется.