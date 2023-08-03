Что нужно знать перед прохождением Baldur's Gate: шесть фактов о Вратах Балдура

Релиз Baldur’s Gate III уже совсем близко, и одной из главных звезд игры наверняка станет сам город. Врата Балдура — одна из самых занимательных локаций за всю историю Dungeons & Dragons, и на случай, если вы не знакомы с ее историей, портал PC Gamer поделился любопытными фактами.

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Врата Балдура появятся в видеоигре впервые со времен Dark Alliance 2

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В последний раз один из важнейших городов сеттинга Forgotten Realms появлялся в видеоиграх почти 20 лет назад — в спин-оффе Baldur’s Gate: Dark Alliance 2, который вышел в 2004 году. Но в мире Фейруна прошло еще больше времени. Если точнее, события Baldur’s Gate III происходят спустя 120 лет после второй части.

Врата Балдура находятся на Побережье Мечей — регионе с богатой историей

Серия Baldur’s Gate давно использует Побережье Мечей в качестве сеттинга, т.к. этот отрезок суши вдоль Моря Мечей — вотчина могущественных городов-государств. Его использовали и другие игры по мотивам Dungeons & Dragons. Невервинтер был центром событий Neverwinter Nights от BioWare и Obsidian Entertainment, Вотердип появлялся в Eye of the Beholder от Westwood (да, той самой, что создала Command & Conquer).

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Город был основан исследователем по имени Балдуран

Да, это звучит странно, но имя отца-основателя города — Балдуран, не Балдур. Изначально в районе будущих врат находились всего два поселения: небольшая бухта, выступавшая местом встречи пиратов и контрабандистов, и деревня, построенная вокруг нее. Балдуран и сам был уроженцем тех мест, разбогатевшим в ходе морских странствий. По возвращении на родину он инвестировал часть нажитых сокровищ и построил вокруг деревни крепкую каменную стену, после чего отправился в следующее путешествие.

Baldur’s Gate III имеет приквел в виде официальной кампании для D&D

События Baldur’s Gate III по канону Dungeons & Dragons предваряет модуль «Нисхождение в Авернус», который вышел в 2019 году. Настольное приключение забрасывает героев прямо в самое пекло Войны Крови: бесконечной битвы между демонами и дьяволами (да, это разные сущности) Девяти кругов ада. Город Эльтурель, находившийся недалеко от Врат Балдура, провалился в преисподнюю из-за плохо продуманной сделки с дьяволом. Но по ощущениям кампания напоминает гибрид фэнтези и боевика в духе «Безумный Макс: Дорога ярости».

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Минск и Бу застряли в городе в виде окаменевших статуй

Безумный рейнджер Минск и его хомяк-помощник Бу — фактически маскоты серии Baldur’s Gate, и их судьба после завершения второй части сложилась довольно странным образом. Герой и его компаньон добровольно согласились стать каменными изваяниями, чтобы потомки смогли воскресить их, если они вдруг понадобятся в будущем. На протяжении 70 лет для обитателей города они были самыми обычными статуями… Пока один дикий маг случайно не расколдовал их. После этого Минск и Бу отправились на поиски приключений, которые описаны в комиксе Legends of Baldur’s Gate.

Ходят слухи, что Балдуран спрятал в городе несметные сокровища