Авторы Hogwarts Legacy могут работать над сиквелом

Hogwarts Legacy от Warner Bros. Games была обречена на успех — это крупная игра по одной из самых известных фэнтезийных франшиз с миллионами фанатов по всему миру. Только за первые две недели тираж проекта превысил 12 млн копий.

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Было бы закономерно ожидать, что авторы займутся созданием сиквела, — исходя из новых вакансий компании, это действительно так. В объявлении о поиске младшего инженера-программиста сказано, что ему предстоит работать с командой Hogwarts Legacy над «тем, что будет дальше».

Присоединяйтесь к команде, стоящей за созданием блокбастера Hogwarts Legacy, ролевого экшена с открытым миром, и вместе мы создадим то, что будет дальше.

Помимо этого, потенциальному соискателю будет необходимо работать над «реализацией и настройкой различных внутриигровых сценариев». Также он займётся написанием кода.