Композитор Baldur's Gate 3 поделился полным саундтреком игры перед скорым релизом

Композитор Baldurs Gate 3 поделился полным саундтреком игры перед скорым релизом
Полная версия Baldur’s Gate III выйдет на PC уже сегодня в 18:00 по МСК. Разработчики провели инструктаж по запуску и даже подготовили бланк заявления для ухода в отпуск с целью прохождения. Теперь композитор поделился полным саундтреком игры.
«Дорогие искатели приключений, сегодня день выхода Baldur’s Gate 3, и мы невероятно рады разделить с вами этот праздничный момент! Соберите свою компанию и давайте готовиться к выходу в свет!», — заявил композитор
Музыкальное сопровождение доступно на личном канале Борислава Славова, композитора студии Larian. Каждая мелодия имеет название, а на фоне во время прослушивания будет красоваться постер игры с логотипом.
До PlayStation 5 Baldur’s Gate III доберётся 6 сентября, а релиз на Xbox Series отложен как минимум до 2024 года. Всё дело в нехватке мощности Xbox Series S, на что также пожаловались в студии Remedy.