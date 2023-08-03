Композитор Baldur's Gate 3 поделился полным саундтреком игры перед скорым релизом

Полная версия Baldur’s Gate III выйдет на PC уже сегодня в 18:00 по МСК. Разработчики провели инструктаж по запуску и даже подготовили бланк заявления для ухода в отпуск с целью прохождения. Теперь композитор поделился полным саундтреком игры.

© Скриншот

«Дорогие искатели приключений, сегодня день выхода Baldur’s Gate 3, и мы невероятно рады разделить с вами этот праздничный момент! Соберите свою компанию и давайте готовиться к выходу в свет!», — заявил композитор

Музыкальное сопровождение доступно на личном канале Борислава Славова, композитора студии Larian. Каждая мелодия имеет название, а на фоне во время прослушивания будет красоваться постер игры с логотипом.