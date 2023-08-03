Грядущий гоночный режим Fortnite будет напоминать Mario Kart

Пользователь под ником not YLS-Dev trust, который занимается утечками по Fortnite, рассказал о грядущем гоночном режиме, который будет напоминать Mario Kart.

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В частности, речь идёт о различных геймплейных механиках, которые как раз смахивают на популярную серию Nintendo.

Так, при столкновении машины будет заносить, а ещё добавят новые механики с дрифтом и поворотами. Если пользователь при отсчёте старта гонки будет удерживать ускорение, то он сможет получить бонус к скорости. На поведение авто будут влиять и условия трассы — вроде грязи или льда.

Во время прыжков можно будет совершать разные трюки и активировать дополнительное ускорение. А ещё в гонках разрешат использовать авто из Rocket League (Rocket League’s Octane Vehicle).