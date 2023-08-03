Автор Silent Hill: Ascension рассказал о вариативности выбора и структуре сюжета

Глава Genvid Entertainment Джейкоб Навок раскрыл свежие подробности о Silent Hill: Ascension, которая представляет своеобразный интерактивный сетевой триллер.

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Как было известно ранее, в произведении будет несколько героев, судьбу которых предстоит решить миллионам зрителей — у новинки обещают и разные варианты финала.

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На подобный подход к Silent Hill автора вдохновили другие игры, которые вовлекают целые сообщества пользователей — вроде трансляций Pokemon на Twitch.

Судя по словам Навока, Ascension будет представлять из себя что-то среднее между фильмами и играми. Многие увидят события сюжета в трансляции, но на принятие самих решений обычно будут выделять не менее 24 часов заранее. Если решение важное, то сроки увеличатся.

Это сделано для того, чтобы в активности могли принять участие зрители, которые не смотрят трансляции из-за занятости. Однако отдельные интерактивные элементы будут доступны только в рамках трансляций (загадки и QTE).

Если решение уже было принято, то пользователи позже смогут увидеть результат в любое время — как эпизод сериала.

У веток истории будет по 2-3 выбора, а самые важные из них связаны с судьбой героев («Искупление», «Страдание» и «Проклятие») и его итоговым состоянием — «Живой» или «Мёртвый». К примеру, персонаж может «выжить, но будет страдать» — и таких вариаций в Ascension много.

Навок предположил, что в теории зрители могут спасти всех героев, но вряд ли это произойдёт. Он добавил, что основная часть аудитории в подобных массовых проектах пытается найти лучший выход для героев — любителей хаоса хватает, но их меньше. К примеру, в The Walking Dead: Last Mile, участники всегда пытались спасти жизнь персонажей.

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Над проектом трудится множество сценаристов, которые ранее работали в студии Telltale. Это же касается и творческого директора Ascension, который ранее занимался The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, Tales from the Borderlands и так далее.

Кроме того, в разработке сюжета принимали участие авторы, которые были заняты на Resident Evil Village и Dead Space.

Стримы по Ascension будут проходить каждый день — можно пропустить несколько недель и смотреть прошедшие события в виде сериала. Но авторы подготовят и короткие ролики с напоминанием о прошедших событиях для тех, кто хочет принять участие не со старта (такие видео тоже будут выходить каждый день).

Первый вариант развития событий будет каноническим, но после этого зрители смогут изучить альтернативные пути развития сюжета.

В Ascension будет какая-то монетизация, но это не модель с подпиской или единовременная покупка доступа.