Автор Silent Hill: Ascension рассказал о вариативности выбора и структуре сюжета

Навок предположил, что в теории зрители могут спасти всех героев, но вряд ли это произойдёт. Он добавил, что основная часть аудитории в подобных массовых проектах пытается найти лучший выход для героев — любителей хаоса хватает, но их меньше. К примеру, в The Walking Dead: Last Mile, участники всегда пытались спасти жизнь персонажей.

Над проектом трудится множество сценаристов, которые ранее работали в студии Telltale. Это же касается и творческого директора Ascension, который ранее занимался The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, Tales from the Borderlands и так далее.