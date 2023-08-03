Стало известно о существовании еще одной версии Vampire Survivors

Консультант по доступности в играх Лора Кейт Дэйл рассказала о своём знакомстве с ещё одной версией инди-хита Vampire Survivors — Directer’s Cut

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Судя по всему, название Directer’s Cut не содержит опечатки, а отсылает к новому финальному скрытому боссу Directer. Кроме того, в этой версии Vampire Survivors представлены «новые персонажи, уровни, оружие, аксессуары и эволюции». Среди персонажей отмечаются: ангел с многочисленными конечностями, женщина-роза, чёрт, Санта, оборотень, космонавт, крылатое яйцо и ещё несколько необычных героев.

В качестве доказательства Дэйл представила геймплейную запись Directer’s Cut. Как ей объяснили, эта версия не попадёт в продажу.