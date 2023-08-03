Дорогая видеокарта попала в список самых популярных среди геймеров

Флагманская видеокарта Radeon RX 7900 XTX сразу после выхода попала в рейтинг самых популярных видеокарт среди пользователей сервиса Steam, где оказалась на 93-м месте. Об этом сообщается в опубликованной статистике на сайте компании.

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Появление видеокарт Radeon RX 7000 в статистике Steam ожидалось с декабря 2022 года, когда первые модели серии начали поступать в продажу. AMD, производитель Radeon, сначала выпустила флагманские ускорители, которые оказались самыми дорогими видеокартами компании.

Флагманская Radeon RX 7900 XTX оказалась на 56 мест ниже флагманской GeForce RTX 4090 от Nvidia, конкурента AMD. При этом ни одной видеокарты GeForce RTX 40-й серии также нет в топ-10.

Судя по списку, большинство самых популярных видеокарт платформы Steam — это по-прежнему модели от Nvidia. Им принадлежат в том числе первые пять мест в рейтинге.

Видеокарты AMD представлены в списке лишь с 23-го места, где расположилась устаревшая Radeon RX 580 с долей 1,07% пользователей Steam.