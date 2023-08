Опубликован новый тизер-трейлер Alone in the Dark

THQ Nordic выпустила новый тизер-трейлер игры Alone in the Dark. Ролик авторы посвятили «Темному человеку». В описании ролика говорится: «Не произноси его имени, он всегда слушает».

© THQ Nordic

События новой Alone in the Dark разворачиваются в 20-ые года прошлого века. В центре сюжета новой Alone in the Dark частный детектив Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд. Оба героя отправляются в большое поместье Дерсето, чтобы расследовать исчезновение Джереми Хартвуда. Но когда герои оказываются в поместье они сталкиваются с сверхъестественными событиями, которые угрожают их жизням. Среди особенностей игры разработчики выделяют запутанный сюжет и качественный саундтрек. Также игроков ждет множество тайн загадочного особняка.