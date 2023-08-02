В Digital Foundry не оценили Steam Deck в Ratchet & Clank Rift Apart и Remnant 2

Эксперты Digital Foundry решили провести анализ производительности Ratchet & Clank: Rift Apart и Remnant 2 на Steam Deck. Напомним, что первая перестала быть эксклюзивом PlayStation 5 ещё 26 июля, а вторая вышла 25 июля и уже продалась тиражом свыше миллиона копий.

© скриншот Remnant 2

Эксперты назвали эти игры одними из самых технически продвинутых на данный момент. В них есть трассировка лучей, расширенная дискретизация, виртуализированная геометрия и другие технологии, которые требуют высоких мощностей. Тем не менее, обе игры получили совместимость со Steam Deck.

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В Rift Apart эксперт предпочёл установить технологию FSR 2, дабы повысить производительность. Он выбрал «средние» настройки графики: с ними игра работает в среднем при 40 FPS с редкими просадками ниже 30 кадров, а в сравнении с PlayStation 5 теряется лишь детализация текстур и дальность прорисовки, ухудшение которых на Deck не так заметно.

Накопитель Steam Deck и малая мощность процессора замедляют загрузку переходов между порталами до 4-5 секунд, что в среднем в два-три раза медленнее, чем на PlayStation 5. Основываясь на сказанном выше, эксперт посчитал, что в Ratchet & Clank: Rift Apart стоит играть на Steam Deck лишь с установкой на внутренний твердотельный накопитель.

В случае с Remnant 2 гораздо лучше работает технология XeSS. А вот предустановленные «низкие» настройки графики дают ужасную картинку: необходимо поставить разрешение 960x540, чтобы на «средних» настройках можно было играть в 30 FPS. Несмотря на это, будут случаться просадки до 25 FPS в тяжёлых моментах.

Эксперт посчитал, что «совместимость» со Steam Deck у Remnant 2 очень натянутая, поэтому лучше насладиться игрой на более мощной платформе. При этом отмечено, что Hogwarts Legacy и Returnal работают гораздо хуже.