Авторы триллера Fort Solis показали трейлер про тёмную сторону Марса
На канале Dear Villagers появился свежий трейлер Fort Solis. Он посвящён тёмной стороне Марса, которую игрокам триллера предстоит раскрыть уже 22 августа на PC и PlayStation 5, ведь игра ушла на золото.
В ролике герой посещает станцию Solis и видит, что на ней никого нет. Дальнейшее исследование комплекса приводит к активации защиты, из-за чего персонаж сильно сожалеет о том, что он снял шлем. Потом герой находит неизвестный труп в операционном отсеке и встречается с противником.
В ходе сюжета игроков ждёт четыре главы, а всё действие растянется в течение одного дня. Свои голоса главным героям подарили Роджер Кларк (Артур Морган в Red Dead Redemption 2), Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us) и Джулия Браун («Шизариум»)
Ранее разработчики показали около 15 минут игрового процесса. На них можно увидеть пребывание героя на Марсе, взаимодействие с техникой и скалолазание.