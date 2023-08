Авторы триллера Fort Solis показали трейлер про тёмную сторону Марса

В ходе сюжета игроков ждёт четыре главы, а всё действие растянется в течение одного дня. Свои голоса главным героям подарили Роджер Кларк (Артур Морган в Red Dead Redemption 2), Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us) и Джулия Браун («Шизариум»)