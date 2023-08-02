Larian составила заявление на отпуск на русском языке для игры в Baldur's Gate 3

Полноценный релиз Baldur’s Gate III состоится на PC уже завтра. Помимо того, что разработчики порекомендовали удалить версию раннего доступа и сохранения, они составили бланк заявления для ухода в отпуск в связи с «Днём Балдура». Он доступен и на русском языке.

© Скриншот

Стоит отметить, что Larian отказалась от ответственности за любые «приключения» и заполнение формы. Игроков лишь предупредили, что действовать надо отважно, но осторожно.

В заявлении указывается, что отпуск запрашивается из-за релиза Baldur’s Gate III. Руководитель должен войти в положение сотрудника, который собирается ответить на зов приключений. Полученный в игре опыт должен положительно сказаться на дальнейшей работоспособности, а следовательно и успехах компании.

Larian