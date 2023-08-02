Авторы российской игры по «Сказкам старой Руси» показали визуальный стиль персонажей

Единственное, что мне хотелось – сделать персонажей более детальными и проработанными в плане рисовки, поскольку в классических мультфильмах она довольно схематичная. Хотелось сделать что-то поинтереснее, посовременней и в традициях фэнтези. Совместно с художниками проекта мы такой стиль и разработали.