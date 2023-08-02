Скоро каталог Xbox Game Pass могут пополнить Baldur's Gate и Baldur's Gate 2

Некоторые игроки получили в приложении Game Pass оповещение о том, что в сервис Xbox Game Pass добавили Baldur’s Gate и её сиквел.

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Никаких официальных заявлений по этому поводу не было, однако в прошлом подобная ситуация произошла с Maquette — игра появилась в подписке через 8 дней после такого оповещения. Судя по всему, в этот раз информацию тоже огласили раньше срока.

Вероятно, что Baldur’s Gate могут включить в каталог уже завтра, 3 августа — в честь релиза Baldur’s Gate III на PC. На PS5 она выйдет 6 сентября, а вот на Xbox Series релиз может задержаться до 2024 года.