Фанаты Mortal Kombat считают, что Шан Цунг не должен вновь становиться антагонистом

Шан Цунг всегда являлся значимой фигурой для франшизы Mortal Kombat. Тем не менее, геймеры не уверены, что персонаж вновь должен стать одним из главных антагонистов.

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По мнению фанатов, при таком раскладе герой сместит основной фокус внимания на себя и не даст основному злодею, чье имя так и не было официально подтверждено, раскрыться в полной мере.

Однако существует и альтернативное мнение. Некоторые геймеры считают, что при должном сюжетном обосновании Шан Цунг может получить новую жизнь и свою альтернативную историю. Это может быть связано с концовкой Mortal Kombat 11 , в которой Шан Цунг пересекает несколько временных потоков в поисках новых душ.

Фанаты обсудили этот вопрос на Reddit и ответили на вопрос: как бы вы отреагировали, если бы Шан Цунг на самом деле был главным антагонистом в новой игре?

Меня бы это устроило. Шан Цунг — хороший финальный злодей, так что все ведет к окончании истории.

Я очень надеюсь, что Онага вернется, если честно. Хочется видеть больше элементов 3D-эры.

Если честно, я был бы разочарован. Не из-за того, что мне не нравится персонаж, не подумайте. Просто шумиха вокруг Шан Цунга перетягивает на себя слишком много внимания.

У меня очень противоречивые чувства. С одной стороны это уже проверенный троп, но с другой… Как-то скучно.

Подобный поворот может обосновываться финалом МК 11. Может получиться интересно, но мне кажется, что это немного банально.