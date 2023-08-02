Создатели «Трансформеров» извинились перед Activision
Hasbro, создавшая «Трансформеров», решила извиниться перед Activision.
Напомним, что ранее представители компании заявили о том, что Activision не может найти исходные файлы игр по франшизе, которые она же издавала. Сама Hasbro хотела бы увидеть игры Transformers на Xbox Series и в Game Pass, но из-за Activision это невозможно. В компании также выразили надежду, что проблема может быть решена благодаря сделке с Microsoft и последующей тщательной проверке всех архивов.
Позже Hasbro заявила, что комментарий о потере исходников игр по вине Activision был сделан «по ошибке». Компания извинилась за «возникшую путаницу», отметила, что Activision всегда была хорошим партнёром, и призналась, что с нетерпением ждёт возможностей для совместной работы в будущем.
Список игр по «Трансформерам», которые издавались Activision, но сейчас недоступны для покупки: Transformers: War for Cybertron, Transformers: Fall of Cybertron, Transformers: Devastation, Transformers: The Game, Transformers: Revenge of the Fallen ,Transformers: Dark of the Moon и Transformers: Rise of the Dark Spark.