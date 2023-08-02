Создатели «Трансформеров» извинились перед Activision

Напомним, что ранее представители компании заявили о том, что Activision не может найти исходные файлы игр по франшизе, которые она же издавала. Сама Hasbro хотела бы увидеть игры Transformers на Xbox Series и в Game Pass, но из-за Activision это невозможно. В компании также выразили надежду, что проблема может быть решена благодаря сделке с Microsoft и последующей тщательной проверке всех архивов.