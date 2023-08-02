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«Наследника» Nintendo Switch могут представить на gamescom 2023

Портал Startmenu, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что «наследника» Nintendo Switch могут представить уже на gamescom 2023.

«Наследника» Nintendo Switch могут представить на gamescom 2023
© Nintendo

Подобные слухи портал получил ещё в конце июля, однако не смог их проверить. Но затем в СМИ появилась информация о том, что Nintendo планирует запуск новой консоли в 2024 году — и некоторые детали из тех новостей как раз совпали с заявлениями источника.

Кроме того, отдельные студии-партнёры Nintendo ранее уже якобы получили девкиты «Switch 2».

Как именно состоится анонс новой консоли (и состоится ли) — пока непонятно. О ней могут рассказать в рамках специальной презентации Nintendo Direct или на церемонии открытия gamescom 2023.

Сама gamescom пройдёт с 23 по 27 августа, а церемония открытия состоится 22 августа — ведущим выступит Джефф Кили.