«Наследника» Nintendo Switch могут представить на gamescom 2023

Портал Startmenu, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что «наследника» Nintendo Switch могут представить уже на gamescom 2023.

© Nintendo

Подобные слухи портал получил ещё в конце июля, однако не смог их проверить. Но затем в СМИ появилась информация о том, что Nintendo планирует запуск новой консоли в 2024 году — и некоторые детали из тех новостей как раз совпали с заявлениями источника.

Кроме того, отдельные студии-партнёры Nintendo ранее уже якобы получили девкиты «Switch 2».

Как именно состоится анонс новой консоли (и состоится ли) — пока непонятно. О ней могут рассказать в рамках специальной презентации Nintendo Direct или на церемонии открытия gamescom 2023.