В свежем ролике The Crew Motorfest рассказали про огромный каталог авто

Создатели The Crew Motorfest из Ubisoft представили новый «Дневник разработчиков», который посвящён каталогу доступных автомобилей и специальным опциям в настройках.

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По словам создателей, в новой игре на старте будет самая большая подборка транспортных средств за всё время существования серии The Crew— свыше 600 моделей, включая новинки рынка (свыше 80) и даже электромобили.

Заодно разработчики напомнили о возможности импортировать свою коллекцию из The Crew 2.

Авторы отметили, что теперь игрокам нужно будет внимательнее следить за трассой, поскольку создатели уделили больше времени различным особенностям управления тех или иных авто. Каждая машина уникальна, поэтому придётся учитывать данный момент на трассе.

В игре будет огромное число настроек (более 800), включая детали поведения ИИ, возможность убрать гоночную трассу и тому подобное. Учли авторы и запросы игроков с ограниченными возможностями — для них тоже подготовили специальные настройки.