Minecraft получила дополнение с Черепашками-ниндзя

В честь выхода мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Minecraft получила дополнение, добавляющее в игру всех четырёх Черепашек-ниндзя, различные скины для них, включая облики из «Погрома мутантов», Сплинтера, Шреддера, Крэнга и других персонажей.

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Более того, DLC добавляет и различные тематические локации, которые связаны с франшизой. Например, можно побывать в убежище героев и ещё пяти локациях.

В честь выхода DLC авторы песочницы приготовили специальный трейлер с геймплеем, показывающим особенности расширения.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.