Как открыть секретный класс в Remnant II: гайд
Remnant II полна самых разных секретов, но один из них, пожалуй, превосходит прочие. Разработчики из студии Gunfire Games спрятали намеки на тайный играбельный архетип глубоко в недрах файлов игры — там, где его могут отыскать только опытные датамайнеры.
Для того, чтобы открыть секретный класс, нужно проделать следующие шаги.
- Открыть архетип Invader, прокачать его до 5 уровня и активировать навык Worm Hole.
- Открыть архетип Explorer, прокачать его до 10 уровня и активировать навык Fortune Hunter.
После этого вам нужно раздобыть и надеть на персонажа следующую экипировку.
- Амулет Leto’s Amulet.
- Amber Moonstone.
- Кольцо Anastasija’s Inspiration.
- Кольцо Zania’s Malice.
- Кольцо Black Cat Band.
- Броня Realmwalker.
- Огнестрельное оружие Ford’s Scattergun.
- Пистолет Cube Gun.
- Оружие ближнего боя Labyrinth Staff.
- Реликвия Void Heart.
Экипировав эти предметы, отправляйтесь в Лабиринт: там вы сможете открыть запертую дверь, которая ведет в тайную локацию. Найдите в ней предмет Strange Box Engram — и готово.
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