Как открыть секретный класс в Remnant II: гайд

Remnant II полна самых разных секретов, но один из них, пожалуй, превосходит прочие. Разработчики из студии Gunfire Games спрятали намеки на тайный играбельный архетип глубоко в недрах файлов игры — там, где его могут отыскать только опытные датамайнеры.

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Для того, чтобы открыть секретный класс, нужно проделать следующие шаги.

Открыть архетип Invader, прокачать его до 5 уровня и активировать навык Worm Hole.

Открыть архетип Explorer, прокачать его до 10 уровня и активировать навык Fortune Hunter.

После этого вам нужно раздобыть и надеть на персонажа следующую экипировку.

Амулет Leto’s Amulet.

Amber Moonstone.

Кольцо Anastasija’s Inspiration.

Кольцо Zania’s Malice.

Кольцо Black Cat Band.

Броня Realmwalker.

Огнестрельное оружие Ford’s Scattergun.

Пистолет Cube Gun.

Оружие ближнего боя Labyrinth Staff.

Реликвия Void Heart.