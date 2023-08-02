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Как открыть секретный класс в Remnant II: гайд

Remnant II полна самых разных секретов, но один из них, пожалуй, превосходит прочие. Разработчики из студии Gunfire Games спрятали намеки на тайный играбельный архетип глубоко в недрах файлов игры — там, где его могут отыскать только опытные датамайнеры.

Как открыть секретный класс в Remnant II: гайд
© Steam

Для того, чтобы открыть секретный класс, нужно проделать следующие шаги.

  • Открыть архетип Invader, прокачать его до 5 уровня и активировать навык Worm Hole.
  • Открыть архетип Explorer, прокачать его до 10 уровня и активировать навык Fortune Hunter.

После этого вам нужно раздобыть и надеть на персонажа следующую экипировку.

  • Амулет Leto’s Amulet.
  • Amber Moonstone.
  • Кольцо Anastasija’s Inspiration.
  • Кольцо Zania’s Malice.
  • Кольцо Black Cat Band.
  • Броня Realmwalker.
  • Огнестрельное оружие Ford’s Scattergun.
  • Пистолет Cube Gun.
  • Оружие ближнего боя Labyrinth Staff.
  • Реликвия Void Heart.

Экипировав эти предметы, отправляйтесь в Лабиринт: там вы сможете открыть запертую дверь, которая ведет в тайную локацию. Найдите в ней предмет Strange Box Engram — и готово.

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